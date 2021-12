1 / 2 Reprodução de Instagram, DR 2 / 2 Reprodução de Instagram, DR

Victoria Beckham é uma mãe babada e orgulhosa. Prova disso é que a mulher de David Beckham partilhou esta segunda-feira, 27 de dezembro, na sua página de Instagram, imagens amorosas da filha Harper a dançar com o irmão mais velho, Brooklyn.

"Alguém adora dançar com o irmão mais velho. Amo-vos", escreveu na legenda das fotografias e do vídeo que registam um dos momentos do Natal passado em família.

Os fãs da ex-Spice Girl ficaram encantados com a partilha e destacaram as semelhanças entre os dois. "Mágico", "Eles são tão parecidos" e "Wow são gémeos" foram alguns dos comentários.

Recorde-se que Victoria e David Beckham são pais de Brooklyn, de 22 anos, Romeo, de 19, e Cruz, de 16, e de Harper, de 10.