Reprodução Instagram, DR

Catarina Gouveia revelou estar grávida na véspera de Natal com fotografias nas redes sociais onde exibia a barriga e posava seminua. A atriz acabou por ver a sua fotografia apagada por "ofensa à integridade".

Depois de voltar a publicar as imagens no Instagram, a também 'influencer' partilhou uma imagem com a seguinte frase: "Porque todo o amor do mundo cabe aqui dentro...". Na descrição, escreveu "O melhor da vida".

Recorde-se que Catarina Gouveia casou em outubro do ano passado com Pedro Melo Guerra. Espreite as fotografias do casamento abaixo!

1 / 2 2 / 2