Casados há 22 anos, Victoria e David Beckham posaram com os filhos para um postal de família natalício, mas um há um detalhe que não passou despercebido aos fãs do ex-futebolista.

Na imagem que pode ver acima, David Beckham - que tem 1,80m de altura - mantém-se de ponta dos pés perto dos filhos, particularmente face a Romeo, o mais alto da família, com 19 anos.

Instagram

"David, estás com ciúmes da altura do teu filho?", perguntou um dos seguidores do ex-futebolista. O postal de Natal é uma fotografia rara onde se podem ver todos os elementos da família. Victoria, de 47 anos, Brooklyn, de 22 anos, Cruz (à esquerda), de 16 anos, e Harper, de 10 anos.

"Cheguei e entreguei um babygrow ao David Beckham". Liliana Campos recorda momento marcante