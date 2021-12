Reprodução Instagram, DR

"E calhou mesmo ter de passar Natal sozinho, mas podia ser pior". Foi assim que começou por escrever Diogo Faro nas redes sociais. Esta quina-feira, 23 de dezembro, o comediante revelou ter testado positivo à Covid-19 e não poderá festejar o Natal com a família.

"Soube ontem de madrugada, depois de ter sonhado repetidamente com isso, e acordado de hora a hora para ver se já tinha recebido o resultado do PCR. Abri o e-mail e chorei. (...) Não estava mesmo a acreditar que não vou estar com a minha família no Natal. Depois do pior ano da minha vida, era só o que me faltava", escreveu.

"E acreditando no karma, não sei se com a tareia que levei o ano todo fico com um monte de crédito para gastar a ser má pessoa em 2022.Calma, não o vou aproveitar, pelo menos de propósito", acrescentou.

Recorde-se que Diogo Faro passou por algumas polémicas este ano devido a uma fotografia onde surge numa festa com pelo menos 14 amigos, em fevereiro, e ter sido um dos 6 mil portugueses, entre os 61 mil adeptos, nas bancadas do jogo Hungria-Portugal, da UEFA Euro 2020, em junho.

O humorista disse que "podia ser pior" e que família e amigos têm entregado comido e bebida à sua porta. "Felizmente não perdi o olfato nem o palato, os sintomas são ligeiros", contou.

Na legenda, Diogo Faro deixou ainda um apelo: "Sugiram aí filmes, sff. E deixem-me vinho à porta. E cuidem uns dos outros, que isto está a destruir-nos a saúde mental aos poucos, mas estando lá para quem mais precisa, torna-se menos duro. As melhoras rápidas aos infectados. Ânimo, pessoal", lê-se.

1 / 4 Reprodução Instagram, DR 2 / 4 Reprodução Instagram, DR 3 / 4 Reprodução Instagram, DR 4 / 4 Reprodução Instagram, DR