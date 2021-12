Reprodução Instagram, DR

Esta quinta-feira, 23 de dezembro, Anna Westerlund recordou como era o Natal com Pedro Lima, que morreu tragicamente há um ano e meio, aos 49 anos."Já há muito tempo que deixámos de comer bacalhau a 24", começou por escrever a ceramista na legenda da publicação.

"Decidimos que íamos inventar o nosso natal, com tradições do antigamente mas que iríamos inventar também as nossas. Passaríamos só os dois a noite com os miúdos. Assim um dia seria mais fácil", continuou. E acrescentou: "O 24 seríamos só os dois e o 25 cheio de netos. Comíamos fondue, bebíamos champagne, fazíamos caramelos, dançávamos a música do ano de cada um, trocávamos presentes e vivíamos a magia de estarmos juntos."

Anna Westerlund explicou que além das tradições que já tinham, iriam inventar outras novas: "No 24 juntamos agora amigos a que chamamos família. Um dia faremos fondue, vamos beber champagne, jogar um jogo, ver um filme no projector, fazer amigo secreto e viver a magia de estarmos juntos. No Natal celebremos o amor e a felicidade de estarmos (sempre) juntos. Feliz Natal", rematou.