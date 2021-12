Instagram

Rogério Samora morreu no dia 15 de dezembro após ter sofrido uma paragem cardiorrespiratória em julho deste ano durante as gravações na novela Amor Amor, da SIC. O funeral, realizado dia 18, na Basílica da Estrela, em Lisboa, contou com a presença de familiares e amigos.

Em declarações à revista TV 7 Dias, Carlos Samora, primo do ator, que partilhou durante meses várias mensagens de apoio e atualizou o estado de saúde do artista, contou que a família cumpriu o seu último desejo.

“Era um desejo dele ser cremado e foi com a roupa que ele escolheu“, disse, acrescentado que as cinzas de Rogério foram colocadas onde este queria. “Está entre a avó materna e a avó paterna, e é lá que ele está, para as velhotas olharem por ele. Já estava tudo alinhavado e nós fizemos-lhe todas as vontades“, revelou.