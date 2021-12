Reprodução Instagram, DR

Carolina Patrocínio decidiu aproveitar os últimos dias antes do Natal para embarcar numa aventura só com as filhas e escolheu como destino o Brasil.

Esta quarta-feira, 22 de dezembro, a apresentadora da SIC partilhou um retrato encantador com Diana, Frederica e Carolina no Tivoli Ecoresort Praia do Forte. "Turminha 2021", escreveu na legenda da publicação.

Os seguidores ficaram encantados com a fotografia: "Que lindas", "Todas super lindas. Achei muito boa ideia férias só de meninas" e "Umas ternurinhas lindas" são alguns dos comentários.

Houve ainda quem apontasse para a excelente forma física de Carolina: "Esta mulher a fazer serviço público, depois desta foto duvido que alguém vá exagerar na noite de natal", lê-se.