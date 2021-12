Pedro Barroso anunciou no início do mês que vai ser pai pela primeira vez. Esta terça-feira, 21 de dezembro, revelou o sexo do bebé juntamente com Mariana Marques.

"O meu feeling entretanto mudou. Acho que é menino", começa por dizer no vídeo partilhado na sua página de Instagram.

O casal foi desafiado a descobrir o sexo do bebé, colhendo as pistas que os familiares e amigos deixaram ao longo de uma estrada. No fim do percurso, Pedro Barroso e Mariana Marques foram recebidos com grande alegria e perceberam que vão ser pais de um menino.

"É de coração cheio que queremos agradecer a todos aqueles que têm feito parte desta nossa bonita história. Sentir que somos queridos, que construímos juntos e que podemos contar com vocês nesta nova etapa… é tão especial!", escreveu o ator na legenda do vídeo.

Recorde-se que o casal celebrou um ano de namoro no passado mês de junho.