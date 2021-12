Com a filha a estudar Cinema, em Los Angeles, Estados Unidos, há muito que Iva Domingues vive uma relação à distância com Carolina. Mais eis que, poucos dias antes do Natal, a jovem decidiu surpreender a mãe...

Carolina terá surpreendido a apresentadora quando esta chegava a casa e não contava com a sua presença. "Chegar a casa e ter o melhor abraço do mundo”, escreveu na legenda da publicação publicada nas redes sociais.

Recorde-se que a jovem, que é fruto da relação de Iva Domingues com o jornalista Pedro Mourinho, decidiu mudar-se para os Estados Unidos em 2017 para concretizar o sonho de se tornar realizadora de cinema. Na altura, a mãe não só a encorajou como deixou para trás a sua vida para acompanhá-la nessa nova fase. Entretanto, no verão de 2019, quando a jovem já estava completamente instalada, a profissional de televisão regressou a Portugal.

