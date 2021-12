Reprodução Instagram, DR

Depois da participação na terceira temporada de Quem Quem Quer Namorar Com o Agricultor?, Catarina Manique voltou a abrir as portas da sua quinta no Fundão e conquistou o seu final feliz ao lado de António Timóteo.

Apaixonada, a agricultora recorreu às redes sociais, onde se declarou ao companheiro e aproveitou para agradecer as mensagens de carinho que recebeu após o final do programa.

“Amor não são palavras mas gestos. Que todos os caminhos que eu escolher me levem até ti”, começou por escrever, dirigindo-se ao namorado.

DR

"Agradecemos a todas as pessoas que nos têm enviado mensagens e por todos os comentários a felicitar-nos. Somos gratos de coração e na impossibilidade de responder individualmente a cada um, deixamos desde já o nosso muito obrigada pela força que nos têm dados, pelo apoio e carinho. Muito obrigada de coração, a todos”, completou.

Em declarações ao site do Fama Show, Catarina Manique revelou que a relação vai de 'vento em popa' e não poupou elogios a António Timóteo. “Estamos praticamente sempre juntos, ele tem-me ajudado imenso na quinta, uma vez que tenho muito trabalho e para estarmos mais próximos também. Tem sido o meu braço direito”, confessou.