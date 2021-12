Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes revelou há dois anos que o filho mais velho, Santiago, sofre de uma perturbação do espectro do autismo e, desde então, tem abordado o tema nas suas redes sociais.

Esta segunda-feira, 20 de dezembro, a atriz partilhou com os seus seguidores dois vídeos enternecedores do menino com o irmão mais novo, Guilherme. Entre as imagens, os dois irmãos surgem num momento de grande cumplicidade. Algo que não passou despercebido à artista.

"É o dia todo nisto. E avisaram-me a mim “que o meu filho podia não desenvolver empatia e afecto”. Todos os dias são um milagre", escreveu na legenda da publicação, provando ser uma mãe orgulhosa.

Recorde-se que além de Santiago e Guilherme, a cantora é também mãe de Benjamim. Os três meninos são fruto do seu relacionamento terminado com o músico Diogo Clemente.