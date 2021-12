Tatiana Oliveira e Bruno Fernandes não podiam estar mais maravilhados com o bebé que nasceu em setembro deste ano. Este domingo, dia 19, o ex-candidato do programa da SIC partilhou uma fotografia dos seus filhos.

"Os meus Marias. O Afonso e o mano Artur com 3 meses", descreveu o comercial na legenda da fotografia que pode ver acima e que foi partilhada nas redes sociais.

O bebé vem juntar-se a Afonso, de seis, fruto de uma anterior relação do comercial.

De salientar ainda que o menino sofre de uma doença rara. O bebé foi diagnosticado com hiperecplexia e passou as primeiras semanas de vida no hospital. "É uma doença com uma mutação cromossómica rara. Há dois casos no norte do país e a nível mundial há 150", contou o casal no programa Casa Feliz, explicando ainda que o filho é sensível ao som e ao toque.