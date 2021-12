A morte de Rogério Samora foi anunciada esta quarta-feira, dia 15 de dezembro, que estava em coma há quase cinco meses depois de uma paragem cardiorrespiratória durante as gravações de Amor Amor em Julho. Esta quinta-feira, 16 de dezembro, Maria João Bastos revelou imagens do último filme que gravou ao lado do ator na sua página de Instagram.

"Meu querido, vais fazer muita falta. Partilho este dia… foi há pouco tempo, durante a rodagem de um filme que ainda não estreou… Partilho este dia porque me lembro de cada minuto das nossas conversas, risos, confidências, partilhas e de estar 'em cena' contigo e estar completamente deslumbrada com o teu imenso talento que tanto me inspirava! E que grande cena fizeste!! Este filme vai estrear e o teu público vai poder ver-te no teu talento, e na tua paixão pela vida e pela arte. Porque a tua arte é imortal, porque tu és imortal na tua arte. Gosto muito de ti querido amigo!", escreveu a atriz na legenda das imagens dos bastidores do filme Amadeo, de Vicente Alves do Ó, que acabou por ser adiado devido à pandemia.