Esta quinta-feira, 16 de dezembro, Leonor Poeiras recorreu às redes sociais para mostrar a sua indignação acerca do caso de sete militares da GNR suspeitos de sequestrar e torturar migrantes em Odemira.

"Como é possível agentes/militares das forças de segurança do nosso país terem segunda oportunidade no trabalho depois de serem condenados por crimes de ofensa e abuso de poder? O que posso fazer enquanto cidadã/contribuinte para que esta absurda permissão, que enfraquece a nossa confiança nas forças de autoridade e segurança, seja revista?", questionou.

"Isto é negligência do Estado para connosco. E ainda pagamos o ordenado destas 7 bestas...", afirmou.

No dia seguinte, a apresentadora contou que recebeu mensagens de elementos da GNR. "Recebi obviamente quatro ou cinco mensagens de GNR’s, eles sim, a enfiarem a carapuça. Não têm que enfiar. Eu falei destes sete militares em particular”, começou por dizer.

“Nem sequer me preocupa muitos estes militares, porque eles já têm acusação, vão ser julgados, e se tudo correr bem serão condenados. O que me choca é como é que é possível pessoas que já foram condenadas previamente poderem retomar as suas funções, sendo que são funções que mantêm a ordem pública, a segurança. Eles abusaram do seu poder”, continuou Leonor Poeiras. "Primeiro o SEF, agora a GNR. Continuo chocada", acrescentou na descrição do vídeo.

Reprodução Instagram, DR