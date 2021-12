São várias as homenagens feitas a Rogério Samora, que morreu esta quarta-feira, 15 de dezembro, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória, aos 62 anos. Entre as publicações feitas nas redes sociais, destaca-se José Raposo, que partilhou aquela que é a "última cena do Rogério" na novela 'Amor Amor', da SIC, onde este interpretava o carismático Cajó.

"'Fazes parte dos loucos que amamos e nos fazem falta', como disse a Lucinda Loureiro… Até sempre grande Rogério Samora", escreveu o ex-marido de Maria João Abreu, que morreu em maio deste ano.

O velório de Rogério Samora realiza-se esta sexta-feira, 17 de dezembro, na Basílica da Serra da Estrela, e o funeral irá realizar-se no sábado, 18 de dezembro.

Renato Godinho