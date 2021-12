Reprodução Instagram, DR

Na madrugada desta segunda-feira, 13 de dezembro, Nicolás Otamendi foi vítima de uma assalto violento na sua casa na Herdade da Aroeira. Segundo o Correio da Manhã, no regresso a casa após o jogo contra o Famalicão, o jogador do Benfica foi surpreendido por quatro assaltantes que o agrediram e lhe colocaram um cinto no pescoço.

Entretanto, o futebolista recorreu às redes sociais para agradecer as mensagens de apoio que tem recebido nas últimas horas. "Olá a todos, a minha família e eu estamos bem. Muito obrigado pelas vossas mensagens, ajudam a passar melhor a situação. Abraço forte", pode ler-se.

De salientar também que esta terça-feira, 14 de dezembro, Jorge Jesus revelou em conferência de imprensa que o jogador está “assustado” e não foi convocado para o jogo contra o Sporting da Covilhã, esta quarta-feira, dia 15, a contar para a Taça da Liga.