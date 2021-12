1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

O mundo do espetáculo em Portugal está de luto. Rogério Samora morreu esta quarta-feira, 15 de dezembro, na sequência de uma paragem cardiorrespiratória sofrida em julho deste ano durante as gravações na novela Amor Amor. Entretanto, as homenagens ao ator multiplicam-se nas redes sociais. Uma das publicações que se destaca é a de Conceição Queiroz. A jornalista era muito próxima de Rogério Samora, tendo visitado o ator diversas vezes no hospital. Na imprensa circularam ainda notícias que de ambos teriam vivido um romance em 2016.

“Amado Rogério. Claro que não tenho palavras. Mas cada momento fica aqui.. fica aí. Energia e frontalidade. Persistência, delicadeza. Não li o teu último texto. Disse-te: vemos isso na próxima semana. Agora não consigo. Estou cheia de trabalho. Tu: tens de abrandar. Não vais ver o texto nunca, por este andar. E realmente já não fui a tempo. A vida antecipou-se e eu não me perdoo”, começou por escrever na legenda de dois registos fotográficos de ambos.

“São demasiadas memórias. Todas boas. Todas nossas. Nunca publiquei as nossas fotos, não vou fazê-lo agora. Ficam apenas estas duas, uma vez que a imprensa já as tinha encontrado. E tu adoravas estas imagens. E tu fizeste-me mais confiante. E tu compreendias as minhas lutas. E tu pediste-me que fosse até ao fim, recentemente, num processo difícil que tive em mãos. Fiz isso, Rogério. Fiz isso. Fiz mesmo. Não desisti. Continuarei a ser resistência. Até já”, rematou.