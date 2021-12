Reprodução Instagram, DR

Marco Costa declarou-se recentemente à namorada, Carolina Pinto, com quem assumiu um relacionamento em outubro. O pasteleiro partilhou uma fotografia onde surge ao lado da companheira, do filho desta, Vicente, e do novo animal de estimação, Tortas.

"Nesta foto tenho tudo!", escreveu Marco na legenda da publicação. No entanto, houve quem achasse que para a fotografia estar completa, faltava Sadik, o cão que ficou à guarda da ex-mulher do pasteleiro, Vanessa Martins.

“Para a foto ser completa só falta mesmo o Sadik”, afirmou uma seguidora. O empresário decidiu responder: “Bem que gostava! Mas alguém teima em não me deixar vê-lo!”, explicou.

Recorde-se que Marco Costa já tinha confirmado que a 'influencer' proíbe o contacto com o cão.

