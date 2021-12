Luciana Abreu partilhou esta terça-feira, 14 de dezembro, uma fotografia da avó na sua página de Instagram e os fãs ficaram impressionados com as semelhanças.

"Como eu te amo, amor da minha vida - minha querida avó que tanta falta me fazes", escreveu na legenda da fotografia, seguido da letra de uma canção sua, Fado Maria José.

Os fãs da atriz ficaram encantados com a partilha e reagiram com muitos elogios. "As semelhanças falam por si", "São tão parecidas" e "És mesmo parecida com a tua avozinha! Linda que ela era!" são alguns dos comentários.

Trata-se da avó materna da atriz que, no programa Domingão de 28 de março, fez questão de homenagear com o tema referido acima, escrito por si, e que a própria decidiu partilhar nas suas redes sociais, com um texto emotivo.