Esta segunda-feira, 13 de dezembro, João Manzarra apresentou o novo membro de família. O apresentador da SIC, cujo amor por animais é público, publicou uma série de fotografias de Galileu, que já tinha prometido apresentar.

"Chegou a altura de apresentar o bastardo. Este pequeno é o Galileu, uma nova vida muito amada e em breve será castrado", escreveu na legenda da publicação. Na última fotografia surge outro cão de João Manzarra, Maravilha, que adotou.

Os seguidores do apresentador ficaram encantados com as imagens: "Overdose de fofura", "Eles sabem quem lhes quer bem", "Espetacular! Continua a fazer a diferença" e "Vai ser muito feliz com essa família" são alguns dos comentários.