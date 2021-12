Esta terça-feira, 14 de dezembro, a mulher de Fernando Rocha está de parabéns e o humorista quis assinalar a data nas suas redes sociais com uma bonita declaração de amor e recordou algumas dificuldades por que passaram e que ultrapassaram juntos.

"Sónia Macedo Rocha, há 22 anos e meio que estamos casados e hoje fazes 45 anos de vida, isto quer dizer que metade da tua vida viveste solteira e outra metade casada comigo, eu acho que vivi mais coisas contigo do que em solteiro, para falar a verdade eu olho para trás e acho que vivemos tantos momentos e tão intensos, que nem me lembro da vida sem ti, descobrimos como se vivia lado a lado, ensinamos um ao outro a levar a vida, como se fossemos colegas de carteira da escola que copiam os testes um pelo outro, e isso é o segredo da nossa relação", começou por escrever na legenda da fotografia da mulher.

"(...) Admiro-te muito pelo que és enquanto esposa, mãe, amiga e pessoa e estou-te eternamente grato pelos filhos maravilhosos que me deste, primeiro o meu campeão Diogo e cinco anos depois, a minha princesa Catarina e também te estou grato porque, já depois de estarmos casados e com um filho no colo, ganhávamos muito pouco e mesmo assim, sempre me disseste para ir atrás do meu sonho, chegámos a gastar os últimos escudos numa viagem de comboio para eu ir fazer castings a Lisboa para participar em programas de TV, porque tu sabias que o meu sonho era trabalhar no pequeno ecrã e hoje cá estou eu. Mas se não fosses essa mulher, que para além de ser esposa é a minha melhor amiga, eu se calhar ainda era eletricista", revelou.

"Quem faz anos es tu, mas a melhor prenda tive-a eu. E que prenda, QUE GRANDE MULHER QUE EU TENHO. PARABÉNS MINHA DEUSA FELIZ. AMO-TE ATÉ REBENTAR ISTO TUDO", finalizou.

Recorde-se que o casal tem dois filhos: Diogo, de 22 anos, e Catarina, de 17.