Chris Evans, ator de 40 anos do universo dos filmes Marvel, é um dos solteiros mais cobiçados de Hollywood com uma legião de fãs por todo o mundo e alguns delse são particularmente curiosos sobre a sua vida privada. Desde o início do mês, os fãs têm uma nova teoria e dão o nome de uma atriz portuguesa como a namorada do Capitão América: Alba Baptista.

Tudo começou com um vídeo do TikTok que mostra as provas, segundo os fãs atentos do ator norte-americano. A atriz, que gravou a segunda temporada de Warrior Nun (da Netflix) e Chris Evans seguem-se mutuamente no Instagram. Além dos likes nas fotografias recentes do ator, os fãs apontam que Evans também já colocou um 'gosto' numa imagem da atriz (ver vídeo abaixo), mas que terá retirado depois.

Mas os fãs de Chris Evans vão um pouco mais longe e, quer no Twitter, como no Instagram, evidenciam que o irmão do ator, Scott Evans, bem como o seu namorado, também seguem a atriz no Instagram, assim como alguns amigos da esfera privada da estrela de cinema.

Ainda assim, muitos são os fãs que apontam tratar-se de uma teoria sem sentido, como muitas outras supostas namoradas que Chris Evans teve e que nunca provaram ser verdade. A atriz portuguesa, que fala fluentemente cinco línguas, tornou-se mundialmente conhecida depois de protagonizar a série Warrior Nun (2020), projeto da Netflix.

