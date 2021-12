Reprodução Instagram, DR

Carolina Deslandes tem partilhado várias memórias do filho mais novo, o pequeno Guilherme, que celebrou três anos esta segunda-feira, 13 de dezembro. Depois de mostrar aos seguidores a festa de aniversário do menino, a cantora publicou uma fotografia muito especial.

"Amo esta fotografia. Grávida do Gui. Que saudades de estar grávida", escreveu na legenda da imagem onde Carolina mostra a 'barriguinha', na altura em que estava grávida de Guilherme.

Os internautas ficaram encantados com a fotografia e atiraram: "Tenta a menina agora" e "Faltam três meninas" são alguns dos comentários. Recorde-se que a artista assumiu recentemente uma nova relação com JêPê, com quem mantinha uma amizade há vários anos.