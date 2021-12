Mel Jordão recorreu às redes sociais este domingo, 12 de dezembro, para contar uma história engraçada da filha Penélope num dos concerto de Diogo Piçarra.

"História sobre este momento: sentei a Pepi ao piano antes do Diogo Piçarra acabar o concerto, ela começou a tocar e a cantar o IAIAÔ... o piano e o microfone sem querer estavam ligados aos fones do pai e ele estava a ouvir tudo enquanto cantava a monarquia", escreveu na legenda das imagens onde se vê a menina de um ano.

Diogo Piçarra não resistiu em comentar: "A melhor backvocal do universo". Também os fãs ficaram encantandos com a partilha, colocando a hipótese de Penélope vir a seguir as pisadas do pai.

Veja abaixo as imagens: