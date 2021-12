Catarina Gouveia completa este domingo, 12 de dezembro, 34 anos, e nada melhor para celebrar o aniversário do que acordar num destino paradisíaco como as ilhas Seychelles.

A atriz, que recentemente se mudou para uma nova casa com o marido, partilhou um vídeo onde se pode ver uma vista maravilhosa do local onde está a passar férias. "E assim entrei nos meus 34 anos. De braços abertos para tudo o que vier! A transbordar de amor e gratidão, com a profunda convicção de que quanto melhor ser humano eu sou, melhor a vida é para mim!", começou por escrever.



"É neste direção que caminharei, dando sempre o melhor que posso, para continuar a enfrentar a vida de coração leve, confiante, seguro e feliz! E que nele eu tenha sempre presente que o essencial é precisamente aquilo que não podemos ver", rematou.