Reprodução de Instagram, DR

A época natalícia está aí e à semelhança de 2020, Kate Middleton e o príncipe William posaram ao lado dos três filhos, George, Charlotte e Louis. No entanto, desta vez, os Duques de Cambridge partilharam uma fotografia num cenário que aparenta ser uma gruta.

Segundo a revista Hola, trata-se de uma memória de uma viagem particular que fizeram no início do ano à Jordânia.

"É um prazer compartilhar uma nova imagem da família, que aparece no cartão de Natal deste ano", pode ler-se na legenda.

Os fãs não resistiram a deixar mensagens de boas festas e elogios à família. Além disso, vários foram os internautas que ficaram surpreendidos com os príncipes George, de oito anos, Charlotte, de seis, e Louis, de três. "Como eles cresceram", pode ler-se nos comentários.