Esta sexta-feira, dia 10 de dezembro, os gémeos Jacques e Gabriella estão de parabéns. Apesar de estar internada, Charlene do Mónaco quis assinalar o 7º aniversário dos filhos e deixou uma mensagem nas redes sociais.

"Feliz aniversário meus bebés. Agradeço a Deus por me ter abençoado com crianças tão maravilhosas. Sou realmente abençoada. Com amor, mãe", escreveu na legenda de várias fotografias onde se vêem os gémeos junto ao bolo.

Segundo a revista Hola, não se sabe se Charlene regressou a casa para comemorar a data ou se se tratam de fotografias da festa que o príncipe Alberto realizou no palácio.

Recorde-se de que, após seis meses retida na África do Sul devido a uma infeção grave na garganta, nariz e ouvidos, Charlene encontra-se agora internada numa clínica, devido a “exaustão física e emocional”, uma informação que foi confirmada pelo marido em entrevista à revista People.