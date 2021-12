1 / 7 Reprodução Instagram, DR 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 Reprodução Instagram, DR 7 / 7 Reprodução Instagram, DR

Esta sexta-feira, 10 de dezembro, é um dia especial para Luís Figo. Stella, a filha mais nova do ex-futebolista, celebra 17 anos. Uma data que Luís Figo fez questão de assinalar nas redes sociais com várias imagens da jovem e uma dedicatória especial.



"Feliz 17.º Aniversário, princesa. Desejo que continues a celebrar muitos anos cheios de saúde, felicidade, amor e esperança para alcançares todos os teus sonhos. Orgulho de ti", pode ler-se na legenda dos registos fotográficos.



Recorde-se que Stella é fruto do casamento de Luís Figo com Helen Svedin. O casal é também pai de Daniela, de 22 anos, e Martina, de 19.