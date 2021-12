Luís Costa, também conhecido como DJ Magazino, morreu esta quinta-feira, 9 de dezembro. Foi nas redes sociais que partilhou a sua batalha, tendo sempre escolhido o caminho da esperança e positividade. Foi assim que Catarina Furtado o recordou, prestando-lhe uma bonita homenagem.

"Hoje é um dia triste porque o Magazino deixou-nos mas entre as várias lições que nos ensinou houve duas que não podemos nunca esquecer: o poder do Amor da Amizade nos nossos dias e a capacidade de acreditar sempre, vivendo intensamente com uma certa infantilidade no olhar (não confundir com ingenuidade) até ao dia em que já não faz sentido e então aceita-se ir viver de outra forma, para outro lugar, reencontrando outros amores. Obrigada pelos ensinamentos, pelo carinho e humor e pela música. Ps- acho que este meu olhar denuncia alguma infantilidade que me salva todos os dias. Digam o que têm a dizer, uns aos outros! E escolham bem as palavras que acompanham os olhares", escreveu.