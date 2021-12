Reprodução Instagram, DR

Luís Costa, conhecido por DJ Magazino, morreu esta quinta-feira, 9 de dezembro, após dois anos a lutar contra uma leucemia. Foram vários os famosos que homenagearam o músico nas redes sociais, inclusive Ljubomir Stanisic.

“Um bom amigo, um grande ser humano, um exemplo de coragem e determinação. O Magazino é, foi, sempre será isto e mais. A mim, deu-me uma grande lição de vida. Uma lição sobre amizade. Sobre força. Sobre coragem. F***-se, que coragem! Meu irmão, nunca te esqueceremos”, disse.

“Dançaremos até suarmos todas as lágrimas, celebraremos a tua e a nossa vida sempre com o botão no máximo, entoaremos o teu nome com um sorriso largo nos lábios. Não te deixaremos morrer, porque tu, também, nunca te deixaste, nunca nos deixaste. Viveremos, em teu nome, ainda com mais amor, mais amizade, mais fraternidade. Com mais fúria, com muita fúria. Fúria de viver! Saudades, caraças…”, acrescentou.