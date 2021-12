Reprodução Instagram, DR

Depois das notícias do verão passado que davam conta de uma separação, Ricardo Martins Pereira e Sara Veloso vivem atualmente dias felizes. Prova disso é a mais recente publicação da economista nas redes sociais, onde se declara ao companheiro.

"Ele irrita-me imenso. Imenso. Sabem porquê? Porque eu não queria gostar dele e gosto. Gostar torna-nos vulneráveis, frágeis, dependentes e eu era a pessoa mais independente do mundo. Atualmente corro para casa só para ver este pestanudo", começou por escrever na legenda de um registo fotográfico do jornalista.



"Todos os dias acordo com receio de olhar para o lado e verificar que tudo não passou de um sonho. Sabem aquela sensação 'é tão bom, só pode ser um sonho'? E não acontece. É real! Estamos tão habituados a relações vazias, superficiais, e que não resultam, que quando uma relação é boa e saudável, é muito difícil de interiorizar", continuou.

"Acho que o amor é como a coca-cola, 'primeiro estranha-se, depois entranha-se'. Quanto tempo faltará para eu entranhar e deixar de acordar com medo de ter estado a viver um sonho?", rematou.

Recorde-se que o romance com Sara Veloso foi a primeira relação assumida de Ricardo Martins Pereira, depois do fim do casamento com Ana Garcia Martins. Entretanto, no verão, foram divulgadas várias notícias de que o relacionamento tinha chegado ao fim.

