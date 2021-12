Rui Valido/ Reprodução Instagram, DR

Luís Costa, conhecido como DJ Magazino, morreu esta quinta-feira, 9 de dezembro, após uma luta de dois anos contra uma leucemia. Inês Santos foi uma das famosas que recordou o músico nas redes sociais e assumiu que os dois viveram "um pequeno romance".

“Agora a festa é no céu! Conhecemo-nos em 2007, creio eu, vivemos um pequeno romance e tivemos uma relação um bocadinho irregular. Mas, apesar disso, é com enorme pesar que recebo esta notícia. Obrigada pelo teu exemplo!“, escreveu na descrição da fotografia do DJ.

Reprodução Instagram, DR

A cantora recorreu também ao Instagram para deixar uma importante mensagem: "Hoje morreu um Amigo. O Magazino. O DJ, como sempre o chamei. Hoje é dia de relembrar que os hospitais precisam de dádivas de sangue e dadores de medúla óssea. É precisamente nos meses de Dezembo e Janeiro que as reservas estão mais em baixo. Hoje podes fazer a diferença. Hoje morreu um amigo. Descansa em paz DJ, junto da tua mãe", lê-se.