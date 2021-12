Dia Dipasupil

Esta não é a primeira vez que Ashley Graham partilha uma fotografia do seu dente partido. No ano passado a modelo sofreu um pequeno incidente após comer uma bolacha congelada, mas desta vez foi devido a uma cabeçada do seu filho Isaac, que irá completar dois anos em janeiro.

"O Isaac acertou-me com a cabeça e o meu dente partiu", escreveu na legenda da descrição onde mostra o resultado do acidente que aconteceu na manhã de quarta-feira, 8 de dezembro.

Recorde-se que a manequim de 34 anos está grávida de gémeos, dois meninos, fruto do relacionamento com Justin Ervin, com quem é casada desde 2010.

