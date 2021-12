Reprodução Instagram, DR

O mundo da música está de luto. Luís Costa, também conhecido como DJ Magazino, perdeu a luta contra a leucemia, doença esta que tinha sido diagnosticada há dois anos. Nas redes sociais, o DJ emocionou todos ao partilhar a sua batalha, tendo sempre escolhido o caminho da esperança e positividade. Assim, vários foram as homenagens feitas, inclusive de famosos.

"Já sei que subiste para ires abrindo a pista. Abraça a tua mãe e esse braço sempre no ar atrás da cabine, a puxar por nós, beautiful boy. Nós entretanto vamos dançando aqui, e tu aí, até ao dia em que dançaremos todos juntos outra vez. Rei da vida, sempre", escreveu Rita Ferro Rodrigues.

Também Carolina Deslandes deixou uma mensagem comovente apesar de nunca ter conhecido Luís pessoalmente. "Como é estranha a p*** da vida. Como é estranho e revoltante que pessoas boas, com tanto para dar e ensinar aos outros, que nunca perdem a esperança, sejam arrancadas do mundo. Como é estranho e difícil encontrar um propósito para que assim seja. Não nos conhecíamos, trocamos mensagens de força e esteve sempre a fazer piadas e a dar-me os parabéns. Foi das primeiras pessoas a felicitar-me pelo globo e a gozar com a minha (pequena) altura. Como se não estivesse a passar por nada, nunca quis ser ele o assunto - só fazia assunto do quanto queria viver e acreditava no futuro", disse.

"Acho que um país inteiro o leu, viveu esta batalha e torceu para que tivesse outro final. Merecia outro final. É um dia triste. Um dia em que só apetece perguntar “mas porquê?”. Não sabemos porquê e cada vez mais esta p*** desta doença leva as pessoas cedo demais. Foi apanhado pela doença, mas nunca se deixou apanhar pelas doenças que tocam tanta gente - a falta de empatia, o egocentrismo, o desamor. Rest in Power", acrescentou a cantora.

Gonçalo Diniz também se deixou emocionar pelas palavras de Luís. "Nunca conheci este "Guerreiro", mas pelo que li foi mais um lutador que tentou passar a quem está a passar pela doença e a quem acompanha a verdade do pensamento. Obrigado Luís Costa pela dignidade e pela busca do Positivo! Sou teu fã", afirmou.

Já Joana Cruz, que venceu a batalha contra o cancro da mama, conhecia de perto o DJ e foram um grande apoio um para o outro: "Querido Luís. Meteu-se comigo no Instagram a dar-me força no início do meu processo, sem me conhecer. Bricávamos um com o outro sempre a medir as forças que nunca nos faltaram. Dei-lhe o meu lugar para se sentar na sala de espera do IPO antes de irmos fazer transfusão de sangue. Eu não estava bem em pé, mas ele precisava mais de estar sentado do que eu e ficámos na conversa largos minutos sempre a rir. Agradeceu-me por esse momento quando veio ao Wi-Fi falar do livro dele. Pensei sempre que este encontro ao vivo ía durar mais uma vida longa. Grande abraço à família do Magazino", recordou.