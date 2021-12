Reprodução Instagram, DR

Tatiana Oliveira decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Esta terça-feira, 7 de dezembro, a ex-participante de Casados à Primeira Vista partilhou uma nova fotografia do filho, o pequeno Artur Maria.

"Vamos aumentar a serotonina com esta foto", escreveu a mãe 'babada' na legenda do registo fotográfico.

Entretanto, a caixa de comentários encheu-se com inúmeros elogios por parte dos internautas. "Está lindo e muito crescido"; "Adorável"; "Lindíssimo" ou "Que fofura", pode ler-se entre as várias reações.

Reprodução Instagram, DR

Recorde-se que Artur Maria é fruto do relacionamento de Tatiana Oliveira com Bruno Fernandes, com quem trocou alianças no programa Casados à Primeira Vista.

De salientar ainda que o menino sofre de uma doença rara. O bebé foi diagnosticado com hiperecplexia e passou as primeiras semanas de vida no hospital. "É uma doença com uma mutação cromossómica rara. Há dois casos no norte do país e a nível mundial há 150", contou o casal no programa Casa Feliz, explicando ainda que o filho é sensível ao som e ao toque.