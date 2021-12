1 / 5 Reprodução Instagram, DR 2 / 5 Reprodução Instagram, DR 3 / 5 Reprodução Instagram, DR 4 / 5 Reprodução Instagram, DR 5 / 5 Reprodução Instagram, DR

Depois de ter assumido o novo romance, Sofia Ribeiro revela a identidade do companheiro. Na despedida de Paris, onde o casal desfrutou de uns dias de descanso juntamente com amigos, a atriz partilhou várias fotografias da viagem nas redes sociais, tendo identificado o namorado, José Fernando Maia, num registo fotográfico de grupo.

De salientar que recentemente, Sofia Ribeiro afirmou que o companheiro “não gosta de aparecer”, porém parece ter aberto uma exceção durante a viagem à capital francesa.

Recorde-se que a atriz assumiu o namoro no final do verão, mas optando sempre por manter resguardada a identidade do companheiro.