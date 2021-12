Facebook

Um ano após a morte de Sara Carreira, que faleceu num trágico acidente de viação aos 21 anos, Tony Carreira recorreu ao Facebook para deixar um desabafo sobre a investigação do acidente que tirou a vida da filha e que está em segredo de justiça.

"Assinala-se hoje 1 ano sobre o acidente que vitimou a minha filha. Desde abertura do processo e respetivo inquérito que o mesmo se encontra em segredo de justiça", começou por escrever.

"Já sei que não é normal acidentes de viação estarem em segredo de justiça e até me foi dito que tal ajudaria a proteger a investigação. Verifico hoje que não, e é minha convicção de que tal só serviu para “esconder” uma investigação demorada e sobre a qual tenho pouquíssima informação ao fim de 1 ano!", acrescentou.

"Há uns meses atrás desloquei-me ao Tribunal de Santarém e tentei falar com a Exma. Sra. Procuradora que recusou receber-me, tendo apenas aceite receber o meu advogado. Queria pedir-lhe que levantasse o segredo de justiça porque me vedava em muitos aspetos o acesso à investigação em curso. Solicitei então ao meu advogado que nesse dia desse nota desse pedido à Exma. Sra. Procuradora", contou.

Posteriormente, o artista falou as mais recentes notícias publicadas na comunicação social relativamente ao acidente: "Respeitando que tenham mantido o processo em segredo de justiça, deparo-me agora com muitas noticias sobre o caso, com informações detalhadas que, caso venham a ser verdade, mancham mais uma vez a justiça portuguesa", disse.

"Enquanto Pai, pergunto à Exma. Sra. Procuradora: o segredo de justiça é só para alguns? Se as informações que vieram a público forem verdadeiras então, mais uma vez, a nossa justiça fica manchada por ser justiça só de alguns", afirmou.

"Enquanto pai estou há 1 ano (!!!) sem saber o que aconteceu. A ser verdade que a comunicação social tem acesso a mais detalhes do que eu enquanto Pai, então fica a nu que a justiça portuguesa está doente e dá cada vez mais motivos a todos os que não acreditam nela", rematou.