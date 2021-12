Reprodução de Instagram, DR

Foi no passado mês de setembro que Sara Matos e Pedro Teixeira deram as boas-vindas ao primeiro filho em comum. Desde então, o casal tem partilhado com os seus seguidores nas redes sociais várias imagens do pequeno Manuel.



Ainda esta segunda-feira, 6 de dezembro, o ator brindou os internautas com um momento enternecedor entre mãe e filho. Um registo fotográfico que mereceu, desde logo, inúmeros comentários. "O melhor do mundo"; "Belíssima foto" ; "Que doçura" ou "Meio olho e já digo.. É a cara da mãe", pode ler-se entre as várias reações do fãs do ator.



Recorde-se que além de Manuel, Pedro Teixeira é pai de Maria, de 11 anos, nascida da anterior relação com Cláudia Vieira.

Reprodução Instagram, DR