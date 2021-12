Reprodução Instagram, DR

Foi no passado mês de julho que Marta Faial deu as boas-vindas às gémeas Maria Inês e Maria Beatriz. Entretanto, esta quarta-feira, 1 de dezembro, as duas meninas completaram cinco meses de vida. Uma data que a atriz fez questão de assinalar nas redes sociais com um registo fotográfico e uma dedicatória especial.

“Já gostamos mais das nossas caminhas, quentinhas e confortáveis, mas ainda exigimos adormecer no colo dos nossos pais, não existe nada melhor no mundo! Acordamos sempre a sorrir, e já ficamos a brincar até os pais nos pegarem ao colo para começar o dia”, começou por escrever na legenda da imagem das duas bebés.

“Palramos e palramos e depois palramos mais um pouco, porque temos muito para contar ao mundo e muitos sons novos para mostrar. E não é que já agarramos coisas, brinquedos, roupa, babetes, cabelo da mãe e até já pegamos quase sozinhas no biberão!? É verdade! O problema é que agarramos tudo para pôr na boca.. e babamos tudo.. Mas os pais não se importam, é como se fosse a nossa assinatura pela roupa deles”, continuou.

“Quanto ao banho.. .estamos umas verdadeiras profissionais, somos praticamente uns peixinhos, só quando saímos é que refilamos…Sim sair da água quentinha e vestir já custa mais.. é inverno e agora vestimos várias camadas de roupa para nunca nos constiparmos. Ansiosas para partilhar as novas descobertas”, completou, assinando a mensagem com o nome das duas meninas.

Recorde-se que Maria Inês e Maria Beatriz são fruto do relacionamento da atriz com Gonçalo Câmara Pereira.

