Reprodução Instagram, DR

Sara Matos decidiu brindar os seus seguidores nas redes sociais com uma publicação especial. Provando ser uma mãe 'babada', a atriz partilhou com os internautas, esta sexta-feira, 3 de dezembro, um passeio à beira-mar com o filho, Manuel, dois meses.

Recorde-se que Sara Matos deu as boas-vindas ao pequeno Manuel no passado dia 15 de setembro. O menino é fruto da relação da atriz com Pedro Teixeira. O ator é também pai de Maria, de 11 anos, nascida do anterior relacionamento com Cláudia Vieira.