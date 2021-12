A Gala dos Sonhos da Associação Sara Carreira marcou o regresso de Fátima Lopes, que esteve 11 meses sem projetos em televisão, à SIC. Depois de uma noite única repleta de emoções, a apresentadora fez um balanço na página de Instagram.

"A noite da Gala dos Sonhos foi indescritível. Na minha experiência como apresentadora, nunca vivi nada igual. Estávamos todos com as emoções à flor da pele, mas movidos por um amor imenso à causa e um respeito profundo pela família Carreira. Senti-me abraçada e acolhida. Tudo fluiu com muito amor. E era só isso que eu desejava. Obrigada a todos. Ao público, aos artistas, aos voluntários da Associação Sara Carreira, aos Mecenas, à SIC e, acima de tudo, à Fernanda, ao Tony, ao Mickael e ao David. Que a vida sorria a estes bolseiros tanto quanto a Sara desejou. 🤍", escreveu na legenda das fotografias com momentos mais marcantes da Gala.

Os fãs da apresentadora não tardaram em tecer os maiores elogios nos comentários. "Grande gala Fátima Lopes nao podia estar melhor Parabéns sic", "Foi muito emocionante!" e "Tanto amor. Que família tão bonita. Parabéns Fátima, Parabéns SIC. Um abraço sentido à família Carreira" são alguns exemplos.

Recorde-se de que a Gala dos Sonhos decorreu no Centro Cultural de Belém (CCB) esta quarta-feira, dia 1 de dezembro, e contou com as atuações de vários artistas nacionais, angariando 207 mil euros, valor que irá ser destinado às crianças e jovens para que possam alcançar os seus sonhos.