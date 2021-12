1 / 6 Marisa Martins 2 / 6 Marisa Martins 3 / 6 Marisa Martins 4 / 6 Marisa Martins 5 / 6 Marisa Martins 6 / 6 Marisa Martins

Não podia ter sido uma manhã mais feliz. Cláudia Vieira assinalou o aniversário da filha mais nova, Caetana, com novas imagens da família. O resultado foi partilhado nas redes sociais esta quarta-feira, dia 1.

Nas imagens que pode ver acima, a atriz da SIC mostra-se ao lado da filha Maria, fruto do relacionamento anterior com Pedro Teixeira e que Caetana, da atual relação com com João Alves.

Recentemente, Cláudia Vieira contou uma história sobre o batizado da filha mais nova no programa Casa Feliz, ora espreite abaixo.