Reprodução Instagram, DR

Esta terça-feira, 30 de novembro, é de celebração para Rita Ferro Rodrigues. Eduardo, o filho mais novo da apresentadora completa 11 anos. Uma data que a comunicadora fez questão de assinalar nas redes sociais com um registo fotográfico do menino, tendo ainda revelado o pedido especial de Eduardo para o dia do seu aniversário.



“…”Sabes Mãe? Este ano eu valorizo tanto fazer anos (e sublinha devagar na repetição) estou mesmo feliz de FAZER ANOS. Olhos gigantes esbugalhados”…“E o que queres fazer nos teus anos?”… “Jantar com os manos e os avós. E depois no fim -de -semana ir andar de bicicleta para o Alentejo”…”, começou por escrever, revelando o desejo do menino.



Embevecida, a apresentadora dedicou, em seguida, várias palavras de carinho ao filho. "Meu querido filho, 11 anos. Este ano a mãe tem poucas palavras mas tu já as disseste todas: que privilégio é fazer anos, estarmos vivos, sermos amados e sabermos dar valor ao mais fundamental e simples", completou.



Recorde-se que Eduardo é fruto do casamento de Rita Ferro Rodrigues com Rúben Vieira. A apresentadora é também mãe de Leonor, de 19 anos, nascida do anterior relacionamento com Daniel Cruzeiro.

Reprodução Instagram, DR