1 / 7 Reprodução Instagram, DR 2 / 7 Reprodução Instagram, DR 3 / 7 Reprodução Instagram, DR 4 / 7 Reprodução Instagram, DR 5 / 7 Reprodução Instagram, DR 6 / 7 Reprodução Instagram, DR 7 / 7 Reprodução Instagram, DR

Bárbara Bandeira e Ivo Lucas protagonizaram um momento único no palco do Coliseu dos Recreios, em Lisboa, no último domingo, 28 de novembro. O artista juntou-se à jovem cantora para uma atuação especial que emocionou os fãs e que o próprio fez questão de destacar nas redes sociais.



"Nunca vou conseguir descrever esta noite e todo o amor presente naquela sala. Obrigado B", escreveu Ivo Lucas na sua página de Instagram, frisando o apoio e carinho que recebeu no último domingo.



Recorde-se de que Ivo Lucas era namorado de Sara Carreira, amiga próxima de Bárbara Bandeira. Após o trágico acidente de viação que vitimou a filha de Tony Carreira em dezembro de 2020, os dois artistas não escondem a amizade que os une.