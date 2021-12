Carolina Marta

Ana Moura prepara-se para ser mãe pela primeira vez aos 42 anos. A fadista, que está grávida de cinco meses, tem exibido a barriga de grávida nos seus espetáculos e este sábado, 27 de novembro, não foi excepção.

A artista esteve no Teatro Tivoli e subiu ao palco com o companheiro, Pedro Mafama. Nas redes sociais, o casal fez declarações de amor um ao outro. "Por este rio abaixo, seguimos juntos", escreveu Ana Moura na legenda da publicação do Instagram.

Por sua vez, o músico escreveu o seguinte no Twitter: "Obrigado à minha Moura encantada pela aparição divina", lê-se.