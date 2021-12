Reprodução Instagram, DR

Andreia Rodrigues decidiu voltar a brindar os seus seguidores nas redes sociais com mais um momento em família. Recém chegada de Itália, a apresentadora partilhou com os fãs imagens enternecedoras das filhas, Alice, de três anos, e Inês, de nove meses. Um momento que, de resto, espelha a cumplicidade existente entre as duas meninas.

1 / 2 Reprodução Instagram, DR 2 / 2 Reprodução Instagram, DR

De salientar que recentemente, o rosto da SIC esteve em Milão, a convite da Prada, mas nem sempre foi fácil gerir as saudades das filhas. “Um convite irresistível, mas o ‘sim’ não foi assim tão fácil. Seria a primeira vez que iria estar sem a Alice e a Inês – que ainda amamento. Sabia que estariam bem, com o pai, a avó e as dezenas de indicações que eu deixaria escritas [...] Confesso que estes dias em Itália foram um desafio… gerir o corpo, a mente, as saudades, o receio de andar de avião", confidenciou nas redes sociais.

Recorde-se que as duas meninas são fruto do casamento da apresentadora com Daniel Oliveira.