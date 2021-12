Foi no passado domingo, dia 29, que Sónia Tavares partilhou uma fotografia ao lado do marido, Fernando Ribeiro, vocalista dos Moonspell.

"Este cavalheiro insiste em oferecer-me vinho branco", brincou a vocalista dos The Gift e investigadora do formato A Máscara, com nova temporada em breve, na SIC.

A imagem de ambos num jantar recebeu vários elogios de famosos como de Cristina Ferreira, Rita Ferro Rodrigues, César Mourão, António Raminhos, Paula Lobo Antunes e Rui Unas.

"Tínhamos muita coisa em comum. As músicas mais melancólicas, as referências um bocadinho mais góticas, a literatura um pouco mais negra [...] Ele é a melhor pessoa do mundo e eu apaixonei-me. Daí a estarmos juntos foi um passo", confidenciou numa entrevista a Júlia Pinheiro.

