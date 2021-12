Bruce Glikas

A propósito do Dia de Ação de Graças que se assinalou no passado dia 25 de novembro, nos Estados Unidos, Hilaria Baldwin decidiu deixar um desabafo nas redes sociais sobre o último ano.



"Este tem sido um ano desafiante. Eu sei, para muitos, muitos de nós ...mas vou falar apenas por experiência pessoal agora", começou por escrever na legenda de um vídeo em que as filhas Carmen e Marilu surgem a brincar num supermercado.



"Por vezes eu achei que não iria sobreviver. Quero que saibam o quanto me ajudaram nestes momentos de escuridão. Saber que vocês estavam aí foi um enorme conforto", admitiu, dirigindo-se aos seus seguidores.



"Uma coisa que a luta me ensinou a dizer foi: 'Amo-te mais'", rematou.



Recorde-se que a instrutora de Yoga tem sido um dos apoios do marido, Alec Baldwin, depois do trágico acidente que decorreu nas gravações do filme Rust. O ator norte-americano disparou uma arma que atingiu acidentalmente e mortalmente Halyna Hutchins, diretora de fotografia da película.