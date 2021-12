Reprodução de Instagram, DR

Marco Costa assumiu uma relação com Carolina Pinto no fim de outubro e, desde então, o casal tem partilhado várias imagens juntos e com Vicente.

Este domingo, dia 28 de novembro, o Sporting jogou frente ao Tondela e os três foram assistir à partida no estádio, conforme as fotografias e vídeos partilhados nas redes sociais do casal.

"Os meus parceiros", escreveu Carolina Pinto na legenda de uma fotografia em que se vê o filho Vicente ao colo de Marco Costa, ambos com uma t-shirt igual do clube e com os respetivos nomes.

Além disso, nos stories da sua página de Instagram, é possível ver a grande cumplicidade que existe entre o filho e o namorado. "Conversas ao deitar - Vicente: Mãe, estou mesmo feliz nesta família", pode ler-se.

Veja abaixo as imagens: