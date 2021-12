Parece que Georgina Rodríguez, Cristiano Ronaldo e os filhos se renderam a Manchester. Prova disso é que a companheira do craque tem partilhado imagens a passear com as crianças na localidade e, este domingo, nem as baixas temperaturas os fizeram ficar em casa.

Este domingo, dia 28 de novembro, Georgina Rodríguez partilhou nos stories da sua página de Instagram imagens das brincadeiras com Cristiano Ronaldo Jr., Alana Martina e os gémeos Eva e Mateo na rua, onde estava apenas um grau e caía alguma neve.

Veja abaixo as fotografias e o vídeo em que saltam para um charco com água gelada:

Recorde-se de que Georgina Rodríguez e Cristiano Ronaldo anunciaram no passado dia 28 de outubro que vão ser pais de gémeos.